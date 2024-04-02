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«Спартак» нацелился на экс-игрока ЦСКА — клуб уже сделал предложение слухи

02 Апреля 2024 • 19:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Московский «Спартак» заинтересован в услугах бывшего вингера ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, который ныне выступает за турецкий «Бешикташ».

Как утверждает Milliyet, «Спартак» уже сделал предложение «Бешикташу» по 26-летнему футболисту. По данным источника, «красно-белые» готовы выделить на трансфер 2-2,5 млн евро, однако турки хотят выручить с продажи Зайнутдинова минимум 4 млн евро.

Сообщается, что в услугах игрока заинтересован еще один российский клуб — «Краснодар».

В текущем сезоне 26-летний Зайнутдинов провел 34 матча за «Бешикташ» и отметился одним забитым мячом.

Контракт Зайнутдинова с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.

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Спартак Москва ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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