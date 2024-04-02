Вахания назвал лучшего игрока РПЛ — ответ удивил

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о лучшем футболисте чемпионата России на данный момент.

«Лучший футболист РПЛ — Мохаммад Мохебби. Он очень техничный, быстрый, физически одаренный», — заявил Вахания Metaratings.

Защитник отметил, что сейчас Мохебби находится в отличной форме.

Напомним, Мохебби присоединился к «Ростову» прошлым летом. В футболке дончан 25-летний иранец принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и стал автором пяти голевых передач.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятой строчке в чемпионате России, имея в копилке 30 баллов после 21 матча.