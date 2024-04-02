Ни один клуб РПЛ не стал обращаться в ЭСК по итогу 22 тура

Ни один из клубов Российской премьер-лиги не стал обращаться в ЭСК РФС по итогу прошедшего тура с просьбой рассмотреть какое-либо спорное решение.

Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Напомним, что 22 тур Премьер-лиги прошёл в пятницу-воскресенье прошлой недели, с 29 по 31 марта. Он стал 21 туром сезона в лиге по счёту, так как 21 тур был перенесён из-за выборов президента Российской Федерации.

Напомним, что по итогу тура первым в таблице остался «Зенит» (41 балл), второй – «Краснодар» (40 баллов), третье место – у московского «Динамо» (38 баллов). Все первые три команды потеряли в минувшем туре очки.

23-й тур Премьер-лиги стартует совсем скоро, в грядущую субботу, 6 апреля.