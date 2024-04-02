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Сергей Овчинников рассказал, будет ли тренировать Акинфеев

02 Апреля 2024 • 18:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Экс-вратарь «Порту» Сергей Овчинников высказался о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил», — цитирует Овчинникова «КП Спорт».

По словам эксперта, футбольная карьера вратаря является серьезным стрессом, то же самое можно сказать и о работе тренера.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 23 гола и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня этого года.

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Сергей Овчинников ещё теги

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