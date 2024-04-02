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Песьяков: «Федун очень любит «Спартак»

02 Апреля 2024 • 18:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился комментарием о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне. Напомним, Песьяков принадлежал «красно-белым» с 2009 по 2017 год.

Футболист признался, что не так часто видел Федуна вживую, но отметил, что функционер очень любит клуб.

«Федун — человек, который любит «Спартак» и футбол. Ничего плохого про него сказать не могу. А все остальное — это окружение. Оно решает чаще всего», — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, летом 2022 года Федун покинул московский «Спартак» спустя почти 20 лет, передав все сто процентов акций компании «Лукойл».

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