Нигматуллин озвучил имена главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий по поводу борьбы за выживание в РПЛ.

«Тяжелее всех будет выбраться оттуда «Сочи», - такое мнение выразил Нигматуллин, отмечая, что весной сочинцы ещё не побеждали.

Что касается остальных команд, то, по словам Нигматуллина, дальше ситуация идёт достаточно плотная. При этом экс-футболист сборной России считает, что в этой группе тяжелее будет «Балтике».

«Вся борьба ещё впереди, но у других команд больше шансов сохранить прописку, чем у «Балтики». Впереди девять игр, можно набрать много очков», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

Матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут 6, 7 и 8 апреля.