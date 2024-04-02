Кузьмичёв объяснил низкую стоимость Ньямси

Владимир Кузьмичёв, бывший директор академии московского «Локомотива» порассуждал о Жерзино Ньямси. Этот 27-летний центрбек достался «Локо» минувшей зимой – он перешёл из клуба Лиги 1, «Страсбурга» за не самые большие деньги за центрального защитника в самом расцвете сил – всего за 3,5 млн евро. Но совсем недавно Ньямси травмировался.

По мнению Кузьмичёва, довольно низкие затраты «Локо» на игрока имеют своё объяснение.

«Слухи о травматичности Ньямси верны. Всё встало на свои места, как в 27 лет на него была такая низкая цена трансфера из чемпионата Франции. Риски были очень высокие, менеджмент «Локомотива» рискнул, но пока не угадал», - приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

Ранее Кузьмичёв подверг критике резервного нападающего «Локо» Саида Хамулича, который также перешёл минувшей зимой из французской Лиги 1.

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