Представитель Дюпина рассказал, от чего зависит будущее вратаря в «Рубине»

Дмитрий Кигинько, который является представителем голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Как известно, действующий контракт 36-летнего Дюпина рассчитан до конца нынешнего сезона.

По словам Кигинько, ему сейчас сложно говорить о возможном продлении контракта. Представитель игрока отметил, что всё будет зависеть от условий.

«Всё зависит от условий, как и у всех футболистов. Всё упирается в них. Если они будут соответствовать запросам Юрия, и он сам будет нужен «Рубину», то, думаю, он будет не против продлить соглашение», - цитирует Кигинько Sport24.

На текущий момент «Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч казанская команда проведёт 8 апреля – против «Оренбурга» на поле соперника.