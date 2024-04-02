Кузьмичёв: «Хамулич не соответствует уровню «Локомотива»

Владимир Кузьмичёв, бывший директор академии столичного «Локомотива» раскритиковал боснийского форварда «железнодорожников» Саида Хамулича.

«Внимательно смотрел его игры и в межсезонье. Но очевидно, что он игрок не уровня «Локомотива». Я видел на сборах, что он одарён физически, у него неплохая дистанционная скорость - на этом всё», - говорит Кузьмичёв Legalbet, добавив, что таких качеств для атакующего игрока мало.

Напомним, что «Локо» арендовал Хамулича у одного из клубов французской Лиги 1 – «Тулузы». Пока что легионер сыграл за столичный клуб в одной игре – против «Краснодара».

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