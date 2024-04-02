Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв: «Хамулич не соответствует уровню «Локомотива»

02 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать

Владимир Кузьмичёв, бывший директор академии столичного «Локомотива» раскритиковал боснийского форварда «железнодорожников» Саида Хамулича.

«Внимательно смотрел его игры и в межсезонье. Но очевидно, что он игрок не уровня «Локомотива». Я видел на сборах, что он одарён физически, у него неплохая дистанционная скорость - на этом всё», - говорит Кузьмичёв Legalbet, добавив, что таких качеств для атакующего игрока мало.

Напомним, что «Локо» арендовал Хамулича у одного из клубов французской Лиги 1 – «Тулузы». Пока что легионер сыграл за столичный клуб в одной игре – против «Краснодара».

Тикнизян — о Ньямси и Хамуличе: «Не увидел особой разницы между ними и россиянами»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Кузьмичёв Саид Хамулич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Модрич почти выбрал новый клуб - известно название «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
17:55 · Кубок России
Масалитин считает, что у «Балтики» есть шансы на Кубок России
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв объяснил низкую стоимость Ньямси
17:42 · Россия. Премьер-лига
Представитель Дюпина рассказал, от чего зависит будущее вратаря в «Рубине»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Хамулич не соответствует уровню «Локомотива»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Песьяков рассказал, считает ли он себя лучшим вратарём РПЛ
17:23 · Кубок России
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Удивительно, что Абаскаль всё ещё тренирует «Спартак»
17:04 · Кубок России
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
17:00 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:47 · Кубок России
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Вахания — о Карпине: «Мы привыкли к совмещению должностей»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:14 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали о состоянии Агаларова
16:13 · Россия. Премьер-лига
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
Все новости
Рекомендуем