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Песьяков рассказал, считает ли он себя лучшим вратарём РПЛ

02 Апреля 2024 • 17:32 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков признался, что не считает себя лучшим вратарём Российской премьер-лиги.

«Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я — достаточно приземленный человек», — заявил Песьяков Sport24.

Вратарь добавил, что есть ряд матчей, в которых он не демонстрировал уверенную игру ногами.

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Сегодня, 2 апреля, «Ростов» встретится с «Химками» в рамках матча 1/4 финала второго этапа Кубка России Пути регионов. Начало встречи — в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
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