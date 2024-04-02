Смородская: «Удивительно, что Абаскаль всё ещё тренирует «Спартак»

Футбольный функционер Ольга Смородская высказалась о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«То, что Абаскаль все еще тренирует «Спартак» — это, конечно, удивительно. Его давно пора было уволить», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Абаскаль не справляется со своей работой, и у него нет контакта с футболистами.

«Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 32 зачетных балла.

Действующий контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона РПЛ.