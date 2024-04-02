Игрок «Ростова» Вахания — о Карпине: «Мы привыкли к совмещению должностей»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о главном тренере команды Валерии Карпине, который возглавляет и сборную России.

«Команда уже привыкла к совмещению должностей. Мы все равно выполняем все тренировки, которые тренерский штаб заранее подготовил для нас на период отъезда в сборную», — приводит слова Вахании Metaratings.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с небольшим перерывом, а у руля национальной команды тренер находится с 2021 года. Действующий контракт Карпина со сборной истекает предстоящим летом, однако ранее сообщалось, что в ближайшее время РФС предложит специалисту новое соглашение.