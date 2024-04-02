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Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян»

02 Апреля 2024 • 16:30 Комментировать
Зенит
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Балтика
07.04 16:30

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прокомментировал слова своего одноклубника Джона Кордобы, который ранее заявил, что в России люди по-особенному относятся к «Зениту».

По мнению Кади, петербургский клуб является самым популярным среди российских болельщиков.

«Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все. Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего», — цитирует Кади «РБ Спорт».

Напомним, после 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Отставание «быков» от первого «Зенита» сейчас составляет одно очко.

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