Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прокомментировал слова своего одноклубника Джона Кордобы, который ранее заявил, что в России люди по-особенному относятся к «Зениту».

По мнению Кади, петербургский клуб является самым популярным среди российских болельщиков.

«Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все. Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего», — цитирует Кади «РБ Спорт».

Напомним, после 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Отставание «быков» от первого «Зенита» сейчас составляет одно очко.