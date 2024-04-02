Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса

Экс-игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков поделился комментарием о том, кто может заменить нападающего Квинси Промеса в основной команде «красно-белых».

По мнению эксперта, «Спартак» играет очень блекло в отсутствии Промеса, но в команде пока нет игрока, который мог бы заменить нидерландца.

«Вернулся Бонгонда, и я жду результативных действий от Зиньковского. Надо, чтобы кто-то из игроков атаки вел команду вперед, но пока такой игрок не нашелся», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

После 21 сыгранного матча «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся на выезде с «Динамо».