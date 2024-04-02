В «Ахмате» рассказали о состоянии Агаларова

В пресс-службе «Ахмата» рассказали о состоянии нападающего Гамида Агаларова, который возобновил тренировки в общей группе команды.

Напомним, 23-летний футболист получил травму на зимних сборах «Ахмата» и в весенней части сезона пока участия не принимал.

«Агаларов занимался в Грозном с реабилитологом. Сейчас он тренируется в общей группе и готовится к матчам чемпионата и Кубка», — сказали в пресс-службе в комментарии для «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне Агаларов провёл за «Ахмат» 14 матчей, в которых забил три гола. В ближайшем 23-м туре РПЛ грозненцы встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 7 апреля и начнётся она в 16:30 по московскому времени.