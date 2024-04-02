Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился комментарием о перспективах «красно-белых» в борьбе за медали.

«Я скептически отношусь к тому, что «Спартак» попадет в тройку. Да, за пятерку они будут бороться», — заявил Аленичев «Чемпионату».

Специалист добавил, что ему слабо верится в медали «Спартака», ведь у команды тяжелый график, где будет три дерби, а также выезда в Ростов и Сочи.

По итогам 21 сыгранного матча «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гильермо Абаскаля 32 зачетных балла. Отставание от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет шесть очков.