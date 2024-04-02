Нигматуллин высказался о перспективах Дзюбы

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Такова жизнь, что Артём моложе и подвижнее не становится. Близок тот час, что «Локомотив» будет играть без Дзюбы. Думаю, Галактионов наигрывал такую игру на сборах», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

Артёму Дзюбе 35 лет. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что «Локомотив» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В среду, 3 апреля, команда проведёт гостевой матч против «Урала» в Кубке России. Не пропустите текстовую трансляцию.