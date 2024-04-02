Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о результатах столичного клуба.

«В «Спартаке» ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас началась эта весна. В марте три игры в РПЛ — 0 голов», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Спартак» с Промесом и без него является разной командой, но болельщикам «красно-белых» нужно выбросить эти мысли о нидерландце, ведь у команды есть хорошие исполнители в атаке.

«Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче. Стоит сказать, что в минувших трёх турах команда набрала всего два балла.