Мостовой поверил, что «Спартак» возглавит Моуринью

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о прошедшем Дне смеха. По словам экс-игрока «Сельты», он даже забыл, что существует такой день. При этом Мостовой поверил, что «Спартак» в ближайшее время возглавит Жозе Моуринью.

«Самый лучший прикол – Жозе Моуринью в «Спартаке». Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!» - цитирует Мостового Sport24.

Отметим, что Жозе Моуринью не имеет клубной прописки с января после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов команды. Недавно португалец заявил о готовности к возвращению к тренерской работе. Моуринью рассчитывает получить новую команду ближайшим летом.

Добавим, что «Спартак» сейчас тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль.