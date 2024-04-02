Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «Ростов» уверенно обыграл «Динамо» (4:1).

По мнению эксперта, любая более-менее организованная команда, хорошо играющая на контратаках, может доставить «бело-голубым» серьёзные проблемы.

«Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Как только «Динамо» попадает на более-менее организованную команду, всегда возникают проблемы. Невозможно всё решать за счёт одной только группы атаки», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 тура чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка.