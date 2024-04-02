Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»

02 Апреля 2024 • 15:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором «Ростов» уверенно обыграл «Динамо» (4:1).

По мнению эксперта, любая более-менее организованная команда, хорошо играющая на контратаках, может доставить «бело-голубым» серьёзные проблемы.

«Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Как только «Динамо» попадает на более-менее организованную команду, всегда возникают проблемы. Невозможно всё решать за счёт одной только группы атаки», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 тура чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Широков

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
16:22
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:13
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
15:52
Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну 1
15:41
Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»
15:21
Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда
15:10
Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»
14:33
Павлюченко признался, что был готов провести всю карьеру в «Спартаке»
14:19
Нигматуллин: «Мне уже немного жалко Абаскаля»
14:05
Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее»
14:02
Романцев: Промес не настолько знаковая фигура, чтобы его отсутствием объяснять безголевую серию «Спартака»
13:36
Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
13:19
Нигматуллин выбрал двух тренеров для «Спартака»
12:30
Силкин: Переход Ташаева в «Спартак» был ошибкой
12:11
Адвокат Жорин заявил, что есть большие шансы на выдачу Промеса России
11:29
Балахнин — о влиянии Промеса на «Спартак»: «Если команда зависит от одного футболиста, то она не может решать большие задачи»
09:56
Радимов: «Спартак» создал всего три момента в матче с «Уралом»
01 Апреля
16:32
Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака» 1
11:55
Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»
31 Марта
20:21
Смородская: Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем
19:23
Агент Джикии — об Абаскале: «Не хочу давать субъективные комментарии по этому персонажу»
19:16
Агент Джикии рассказал о договорённости со «Спартаком»
19:09
Агент — о будущем Джикии: «Диалог идёт не только со «Спартаком»
16:59
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:05
Мор — о словах Абаскаля про Бога: «Мне кажется, это защитная реакция»
15:27
Деменко: «Спартак» просто не может забить»
15:01
Парфёнов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет попасть в тройку призёров
14:36
Парфёнов: «В матче с «Уралом» «Спартаку» не хватило давления в штрафной площади»
14:00
Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
10:25
Дьяков: «Я бы поверил в то, что Абаскаль выбирает состав при помощи приложения» 3
10:10
Мележиков — о словах Абаскаля про Бога: «Мне сложно разгадать этот ребус»
19 Марта
22:04
Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»
20:02
Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»
19:26
«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
16:30 · Россия. Премьер-лига
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:14 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали о состоянии Агаларова
16:13 · Россия. Премьер-лига
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
16:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о перспективах Дзюбы
15:58 · Кубок России
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну 1
15:47 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Давно не видел, чтобы «Краснодар» так возили» эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поверил, что «Спартак» возглавит Моуринью
15:41 · Россия. Премьер-лига
Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Карпукас назвал любимую позицию на поле
15:26 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о работе Мусаева в «Краснодаре»: «Тренера нужно оценивать по результатам»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда
15:10 · Россия. Премьер-лига
Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»
15:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев: «На меня давит положение «Кубани» в турнирной таблице»
Все новости
Рекомендуем