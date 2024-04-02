Карпукас назвал любимую позицию на поле

Опорный хавбек «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о своей любимой позиции.

«Я бы себя оставил на позиции шестерки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества», — заявил Карпукас в эфире программы «Футбол России» на канале Россия 24.

Футболист признался, что лучше всего чувствует себя, когда играет ближе к обороне.

В текущей кампании 21-летний Карпукас появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного голевого балла.

По итогам 21 сыгранного матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 33 очка.