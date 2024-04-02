Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпукас назвал любимую позицию на поле

02 Апреля 2024 • 15:31 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Опорный хавбек «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о своей любимой позиции.

«Я бы себя оставил на позиции шестерки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества», — заявил Карпукас в эфире программы «Футбол России» на канале Россия 24.

Футболист признался, что лучше всего чувствует себя, когда играет ближе к обороне.

В текущей кампании 21-летний Карпукас появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного голевого балла.

По итогам 21 сыгранного матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 33 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Карпукас

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
15:31
Карпукас назвал любимую позицию на поле
11:53
Нигматуллин рассказал, что мешает «Локомотиву» бороться за высокие места
01 Апреля
16:46
Сенников: «В тройку «Локомотив» может попасть без проблем»
16:19
Леонченко похвалил «Локомотив» за игру с «Краснодаром»
15:37
Агент Дивановича: «Заим занимается в общей группе «Ахмата»
14:52
Губерниев — о «Локомотиве»: «Молодцы, что хотя бы от поражения ушли»
13:53
Газзаев: «У «Локомотива» складывается дзюбозависимость»
13:19
Батраков: «Кто главный батя в раздевалке? Назову Диму Баринова и Артёма Дзюбу»
10:58
Батраков рассказал, кто помог ему адаптироваться в «Локомотиве»
09:47
Батраков высказался о своём дебюте в составе «Локомотива»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
16:30 · Россия. Премьер-лига
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:14 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали о состоянии Агаларова
16:13 · Россия. Премьер-лига
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
16:09 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о перспективах Дзюбы
15:58 · Кубок России
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну 1
15:47 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Давно не видел, чтобы «Краснодар» так возили» эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поверил, что «Спартак» возглавит Моуринью
15:41 · Россия. Премьер-лига
Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Карпукас назвал любимую позицию на поле
15:26 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о работе Мусаева в «Краснодаре»: «Тренера нужно оценивать по результатам»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда
15:10 · Россия. Премьер-лига
Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»
15:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев: «На меня давит положение «Кубани» в турнирной таблице»
Все новости
Рекомендуем