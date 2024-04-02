Нигматуллин — о работе Мусаева в «Краснодаре»: «Тренера нужно оценивать по результатам»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

Напомним, Мусаев возглавил команду в марте нынешнего года, сменив на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича. В своём первом матче под руководством нового тренера «быки» не смогли обыграть «Локомотив» (1:1).

«Кардинально ничего не изменилось. Тренера нужно оценивать по результатам, и Мусаев также не смог победить. Мусаев тогда работал неплохо, сейчас вернулся ещё с большим опытом», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

За девять туров до финиша РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Свой следующий матч «быки» проведут 6 апреля против «Пари НН».