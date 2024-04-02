Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда

Известный тренер Борис Игнатьев высказался об игре «Спартака» в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Спартак» с Промесом и без — две разные команды. Не знаю, контролирует ли ситуацию Абаскаль и заинтересован ли он вообще в улучшении игры команды, но с атакующей линией надо что-то делать», — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

На данный момент 32-летний Промес находится под стражей в ОАЭ. Без нидерландца «Спартак» провел уже три матча в рамках чемпионата России, в которых не забил ни одного гола.

По итогам 21 сыгранного матча «Спартак» находится на шестой строчке в РПЛ, имея в своей копилке 32 балла.