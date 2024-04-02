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Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»

02 Апреля 2024 • 15:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об адаптации нападающего Манфреда Угальде в «Спартаке».

Напомним, костариканский футболист перешёл в московский клуб минувшей зимой из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро.

По мнению журналиста, Угальде — качественный футболист, которому может потребоваться некоторое время на адаптацию в новой стране.

«Как я уже говорил, ему нужно много работать, чтобы заиграть в РПЛ. Но Манфред — качественный игрок. Он доказал это, забив гол Аргентине за сборную Коста-Рики», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

В составе «Спартака» 21-летний Угальде успел провести четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
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