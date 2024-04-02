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Орещук рассказал, когда Рыбус сможет вернуться на поле

02 Апреля 2024 • 14:48 Комментировать
Оренбург
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Рубин
08.04 17:00

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал, когда польский футболист сможет вернуться на поле.

Напомним, Рыбус пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы. По словам Орещука, уже с понедельника 34-летний футболист сможет возобновить тренировки в общей группе.

«Думаю, что одна-две недели, и мы должны будем его увидеть. Да, были другие сроки восстановления, но тут я не могу ничего сказать», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Рыбус провёл за «Рубин» две игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета казанской команды футболист защищает с лета прошлого года.

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