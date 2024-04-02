Орещук рассказал, когда Рыбус сможет вернуться на поле

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал, когда польский футболист сможет вернуться на поле.

Напомним, Рыбус пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы. По словам Орещука, уже с понедельника 34-летний футболист сможет возобновить тренировки в общей группе.

«Думаю, что одна-две недели, и мы должны будем его увидеть. Да, были другие сроки восстановления, но тут я не могу ничего сказать», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Рыбус провёл за «Рубин» две игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета казанской команды футболист защищает с лета прошлого года.