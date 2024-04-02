Павлюченко признался, что был готов провести всю карьеру в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, мог ли он провести всю карьеру в столичном клубе вместо перехода в «Тоттенхэм».

«Согласился бы я провести всю карьеру в «Спартаке» вместо переезда в «Тоттенхэм? Да, сто процентов», — заявил Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко защищал цвета «красно-белых» с 2003 по 2008 год, после чего перебрался в «Тоттенхэм». По словам самого футболиста, он не хотел ехать в Англию, но его убедил Валерий Карпин, который в то время занимал должность генерального директора «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Павлюченко три раза завоевал серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России.