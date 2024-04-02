Малафеев — об Адамове: «Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказался о том, повлияет ли ошибка вратаря «Зенита» Дениса Адамова на его позицию в клубе.

Напомним, Адамов привез гол в самом начале минувшего матча с «Крыльями Советов». Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

«Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений с последствиями. Хотя ошибка — грубая, с этим никто не спорит», — заявил Малафеев «РБ Спорту».

Эксперт предположил, что у Адамова еще не было необходимой концентрации, ведь это произошло на старте поединка.

В среду, 3 марта, «Зенит» встретится на выезде со «Спартаком». Начало первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ запланировано на 20:30 по мск.