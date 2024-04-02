Нигматуллин: «Мне уже немного жалко Абаскаля»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По словам Нигматуллина, ему жалко Абаскаля, который в последнее время стал часто подвергаться критике со стороны футбольной общественности. При этом эксперт подчеркнул, что негатив по отношению к испанцу справедлив.

«Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел, как команда-победитель», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

На сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка. От лидирующего «Зенита» команда Абаскаля отстаёт на девять баллов.