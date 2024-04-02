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Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее»

02 Апреля 2024 • 14:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Журналист назвал 34-летнего испанца перспективным специалистом, у которого большое будущее.

«Работая в московском «Спартаке», Абаскаль приобретает ценный опыт, становится действительно хорошим, значимым тренером. На мой взгляд, у Гильермо большое будущее», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Спартак» Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В московском клубе испанец работает с июня 2022 года, ранее он возглавлял швейцарский «Базель» и греческий «Волос».

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Хосе Антонио Эспина ещё теги

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