Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее»

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Журналист назвал 34-летнего испанца перспективным специалистом, у которого большое будущее.

«Работая в московском «Спартаке», Абаскаль приобретает ценный опыт, становится действительно хорошим, значимым тренером. На мой взгляд, у Гильермо большое будущее», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Спартак» Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В московском клубе испанец работает с июня 2022 года, ранее он возглавлял швейцарский «Базель» и греческий «Волос».