Романцев: Промес не настолько знаковая фигура, чтобы его отсутствием объяснять безголевую серию «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре «красно-белых» в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, у «Спартака» собраны хорошие атакующие футболисты, но другие линии недостаточно поддерживают атаку команды.

В нынешнем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач.

Напомним, сейчас Промес находится под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды.