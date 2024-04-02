Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, выступающий сейчас за «Клермон» на правах аренды, может продолжить карьеру в одном из бельгийских или турецких клубов.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», представители футболиста уже заняты поисками новой команды для своего клиента. Даже в случае, если «Клермон» останется в высшей лиге, опция выкупа активирована не будет.

Вместе с тем, к Николсону уже проявляют интерес команды из Бельгии и Турции, при этом сам форвард не против вернуться в «Спартак», в случае ухода Гильермо Абаскаля.

В текущем сезоне 27-летний Николсон провёл за «Клермон» 24 игры, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 6 миллионов евро.