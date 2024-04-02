Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Карпин единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для «красно-белых», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент 55-летний Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России, а у руля «Спартака» стоит испанский специалист Гильермо Абаскаль.

По итогам 21 сыгранного матча столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка.