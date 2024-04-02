Романцев: Сейчас судьба тренера зависит не только от результатов, но и от отношений с хозяином клуба

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался об увольнении Владимира Ивича с должности главного тренера «Краснодара».

Напомним, вместо сербского специалиста кубанский клуб возглавил Мурад Мусаев.

«Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это — шок», — заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

При этом специалист отметил, что в нынешнее время судьба тренера зависит не только от его работы, но и от отношений с хозяином клуба.

После 21 тура «Краснодар» занимает второе место в чемпионате России, сумев набрать 40 очков.