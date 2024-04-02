Нигматуллин выбрал двух тренеров для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, кто может стать новым наставником «красно-белых».

Эксперт надеется, что в этот раз боссы «Спартака» примут правильное решение и пригласят опытного тренера. При этом бывший вратарь заявил, что хотел бы увидеть в столичном клубе российского специалиста.

«Черчесов умеет достигать результатов и добиваться успеха – с этим не поспоришь. Я вижу его наряду с Карпиным в качестве достойного потенциального кандидата», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» располагается на шестой строчке в чемпионате России. В активе «красно-белых» 32 зачетных балла после 21 сыгранного матча.