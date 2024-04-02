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Романцев: «Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел»

02 Апреля 2024 • 13:17 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

По мнению специалиста, недавние перестановки на тренерском мостике «быков» не повлияли на игру команды.

«Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел. Команда ещё действует по старым лекалам. По-иному и быть не может, перестройка — вопрос не одного дня», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте «Краснодар» отправил в отставку сербского тренера Владимира Ивича, место которого занял Мурад Мусаев.  

После 21 тура РПЛ «Краснодар» расположился на втором месте в турнирной таблице с отставанием от первого «Зенита» в одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олег Романцев Мурад Мусаев ещё теги

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