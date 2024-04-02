Орлов: «В РПЛ нет команды, которую можно назвать лидером»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о турнирной гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Если бы сейчас делать таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы «Ростов». Это говорит о том, что «Зенит» притормозил, а остальные вровень идут. Нет команды, которая может называться лидером», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
После 21 сыгранного матча «Зенит» набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Краснодар» с 40 баллами занимает вторую позицию. На третьей располагается московское «Динамо», имеющее в своем активе 38 очков.
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