Орлов: «В РПЛ нет команды, которую можно назвать лидером»

«Если бы сейчас делать таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы «Ростов». Это говорит о том, что «Зенит» притормозил, а остальные вровень идут. Нет команды, которая может называться лидером», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».