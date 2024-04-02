Глебов: «Стоит отдать должное Карпину в развитии молодых футболистов»

«Отмечу Валерия Карпина в развитии молодых футболистов. Он даёт шанс молодым ребятам. Если 19-летний всё выполняет, то может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину», - приводятся слова Глебова на страницах «Чемпионата».