Глебов: «Стоит отдать должное Карпину в развитии молодых футболистов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о развитии молодых игроков под руководством Валерия Карпина.
«Отмечу Валерия Карпина в развитии молодых футболистов. Он даёт шанс молодым ребятам. Если 19-летний всё выполняет, то может играть в составе. Поэтому стоит отдать должное Карпину», - приводятся слова Глебова на страницах «Чемпионата».
В последнем поединке «Ростов» на выезде встречался со столичным «Динамо». Подопечные Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1. После 21 матча «жёлто-синие» занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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