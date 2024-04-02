Павлюченко — о переходе в «Спартак»: Я не смотрел на зарплату, ведь это была моя мечта

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о переходе в стан «красно-белых».

«Меня когда пригласили в «Спартак», я просто собрал вещи на следующий день и улетел подписать контракт», — заявил Павлюченко на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Бывший футболист признался, что даже не смотрел на зарплату, а просто хотел перейти в «Спартак», ведь это была его мечта.

Напомним, в столичном клубе Павлюченко играл с 2003 по 2008 год. За это время он провел 189 матчей, в которых забил 89 мячей и сделал 20 результативных передач. Из «Спартака» нападающий перешел в «Тоттенхэм», после чего играл за «Локомотив», «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя» Ногинск.