Игрок «Спартака» Чернов: «Этот сезон РПЛ - самый плотный в моей карьере»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами поделился мыслями о нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Этот сезон РПЛ - самый плотный в моей карьере? Наверное, да. Сейчас нет такого ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» в последние пять лет, нет большого отрыва в топ-5», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».
После 21 проведенного матча первое место с 41 баллом занимает петербургский «Зенит». На второй позиции с отставанием в одно очко находится «Краснодар». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», набравшее 38 баллов.
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