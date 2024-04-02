Игрок «Спартака» Чернов: «Этот сезон РПЛ - самый плотный в моей карьере»

«Этот сезон РПЛ - самый плотный в моей карьере? Наверное, да. Сейчас нет такого ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» в последние пять лет, нет большого отрыва в топ-5», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».