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Силкин: Переход Ташаева в «Спартак» был ошибкой

02 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на информацию о завершении карьеры экс-игроком «Спартака» и «Динамо» Александром Ташаевым. На данный момент вингеру 29 лет.

«Ташаев совершил ошибку, когда перешел в «Спартак». Знаю, что его позвал Роман Зобнин, они дружили. У Романа все получилось, а у Ташаева нет», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, у Ташаева не получилась карьера, ведь с каждым новым клубом его уровень становился хуже.

Последней командой Ташуева была владикавказская «Алания», за которую он выступал с июля 2022 года по февраль прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Сергей Силкин Александр Ташаев ещё теги

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