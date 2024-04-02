Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Локомотива»: «Если Дзюбе что-то не понравится, может жёстко высказать»

02 Апреля 2024 • 12:19 Комментировать

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Дзюбу можно назвать вожаком. «Пихает» ли он партнерам по команде? Конечно, такое бывает. Если Артему что-то не понравится, может достаточно прилично высказать, при этом жестко», - приводит слова полузащитника Sport24.

Напомним, что Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний центрфорвард поучаствовал в 23 поединках «Локомотива», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Команда занимает пятое место в таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Артём Карпукас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
13:19 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин выбрал двух тренеров для «Спартака»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «В РПЛ нет команды, которую можно назвать лидером»
13:12 · Кубок России
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом» слухи
13:08 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Стоит отдать должное Карпину в развитии молодых футболистов»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о переходе в «Спартак»: Я не смотрел на зарплату, ведь это была моя мечта
13:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Чернов: «Этот сезон РПЛ - самый плотный в моей карьере»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Переход Ташаева в «Спартак» был ошибкой
12:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива»: «Если Дзюбе что-то не понравится, может жёстко высказать»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Жорин заявил, что есть большие шансы на выдачу Промеса России
12:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кайо готов на все 100%»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Мусаеву нет смысла что-то менять в «Краснодаре»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Абаскалю немного осталось в «Спартаке»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, что мешает «Локомотиву» бороться за высокие места
11:43 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Николсона в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем