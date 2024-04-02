Игрок «Локомотива»: «Если Дзюбе что-то не понравится, может жёстко высказать»

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.
«Дзюбу можно назвать вожаком. «Пихает» ли он партнерам по команде? Конечно, такое бывает. Если Артему что-то не понравится, может достаточно прилично высказать, при этом жестко», - приводит слова полузащитника Sport24.
Напомним, что Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний центрфорвард поучаствовал в 23 поединках «Локомотива», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Команда занимает пятое место в таблице РПЛ.
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