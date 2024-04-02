Адвокат Жорин заявил, что есть большие шансы на выдачу Промеса России

Адвокат Сергей Жорин поделился комментарием о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Россию.

Ранее появилась информация, что Россия сделала запрос в ОАЭ по Промесу из-за неуплаты налогов футболистом.

«Это направление очень правильное, оно может быть эффективно, учитывая хорошее отношение ОАЭ с Россией. Есть очень большие шансы, что Эмираты выдадут его России», — приводит слова Жорина Metaratings.

Напомним, Промес продолжает находиться под стражей в ОАЭ. Футболист «Спартака» был задержан по просьбе нидерландской прокуратуры.

Пока Промес не провел ни одного матча за «красно-белых» в весенней части сезона.