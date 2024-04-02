Агент: «Кайо готов на все 100%»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии своего клиента, который не так давно восстановился после травмы.

«Кайо сейчас готов на все 100%. Он будет продолжать вносить свой вклад в команду», — приводит слова Хеновеса «Чемпионат».

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил один гол. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета текущего года.

После 21 тура РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Отметим, что до конца сезона командам осталось провести по девять матчей.