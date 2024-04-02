Орлов: «Мусаеву нет смысла что-то менять в «Краснодаре»

«Мусаев что может сделать? Он пришёл, и команда так же играет, как при Ивиче. Да и за такой короткий срок ничего нельзя поменять. Да и нет смысла что-то менять, они вообще провалятся», - поведал комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».