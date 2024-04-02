Орлов: «Мусаеву нет смысла что-то менять в «Краснодаре»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». Россиянин сменил у руля команды серба Владимира Ивича.
«Мусаев что может сделать? Он пришёл, и команда так же играет, как при Ивиче. Да и за такой короткий срок ничего нельзя поменять. Да и нет смысла что-то менять, они вообще провалятся», - поведал комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».
В последнем поединке краснодарский коллектив на выезде расписал мировую с московским «Локомотивом». По состоянию на сегодняшний день «быки» располагаются на второй позиции в таблице чемпионата России.
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