Нигматуллин рассказал, что мешает «Локомотиву» бороться за высокие места

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о выступлениях «железнодорожников» в весенний части текущего сезона.

Напомним, после зимней паузы «красно-зелёные» не одержали ни одной победы в трёх проведённых матчах РПЛ.

По мнению Нигматуллина, сейчас в «Локомотиве» происходит смена лидеров, поэтому некоторые футболисты выпадают из игры.

«Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня. У «Локомотива» такого нет», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

На сегодняшний день «Локомотив», набравший 33 очка в 21 проведённом матче, занимает пятое место в турнирной таблице.