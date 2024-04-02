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Нигматуллин рассказал, что мешает «Локомотиву» бороться за высокие места

02 Апреля 2024 • 11:53 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о выступлениях «железнодорожников» в весенний части текущего сезона.

Напомним, после зимней паузы «красно-зелёные» не одержали ни одной победы в трёх проведённых матчах РПЛ.

По мнению Нигматуллина, сейчас в «Локомотиве» происходит смена лидеров, поэтому некоторые футболисты выпадают из игры.

«Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня. У «Локомотива» такого нет», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

На сегодняшний день «Локомотив», набравший 33 очка в 21 проведённом матче, занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин

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