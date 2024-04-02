Агент высказался о будущем Николсона в «Спартаке»

Агент Ненад Портега, который представляет интересы ямайского форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказался о том, что московский «Спартак» не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с игроком. В этом сезоне игрок выступает на правах аренды за «Клермон».

«Не знаю ничего об информации, что «Спартак» не собирается оставлять Шамара. Это разговоры в СМИ… У Шамара, как вы знаете, еще два года в «Спартаке», - передает слова агента «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата Франции Шамар принял участие в 22 матчах за «Клермон». Форвард отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя голевыми передачами.