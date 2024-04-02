Радимов: «Для борьбы за третье место «Рубину» надо было раньше привозить легионеров»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы «Рубина» в борьбе за призовые места в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, за девять туров до конца сезона казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на шесть очков.

«Для борьбы за третье место «Рубину» надо было раньше привозить легионеров и усиливать команду. А так Рашид Рахимов сейчас в очередной раз доказывает, что он очень хороший тренер», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 8 апреля против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.