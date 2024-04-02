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«Спартак» принял решение по Николсону

02 Апреля 2024 • 11:38 Комментировать

Стали известны планы московского «Спартака» в отношении ямайского нападающего Шамара Николсона. Согласно данным Metaratings.ru, в случае возвращения из «Клермона» российский клуб будет искать игроку варианты продолжения карьеры.

По данным источника, легионер не вписывается в нынешнюю стратегию москвичей, а потому вряд ли задержится в коллективе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Николсон принял участие в 22 поединках за «Клермон». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами. В его пассиве две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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