«Спартак» принял решение по Николсону

Стали известны планы московского «Спартака» в отношении ямайского нападающего Шамара Николсона. Согласно данным Metaratings.ru, в случае возвращения из «Клермона» российский клуб будет искать игроку варианты продолжения карьеры.

По данным источника, легионер не вписывается в нынешнюю стратегию москвичей, а потому вряд ли задержится в коллективе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Николсон принял участие в 22 поединках за «Клермон». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами. В его пассиве две желтые карточки.