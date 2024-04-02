Балахнин — о влиянии Промеса на «Спартак»: «Если команда зависит от одного футболиста, то она не может решать большие задачи»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о влиянии на «Спартак» нападающего Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом в ОАЭ.

Специалист согласился с тем, что нидерландский футболист играл очень важную роль в «Спартаке». При этом, как отметил Балахнин, команда не должна зависеть от одного игрока.

«Да, он играл большую роль, был лидером, больше всех забивал и отдавал голевых передач. Но если команда зависит от одного футболиста, то это не команда-лидер», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.