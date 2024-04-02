Титов назвал игрока «Спартака», который может заменить Промеса

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из футболистов «народной команды» может заменить нидерландского форварда Квинси Промеса.

«Мне нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает», - передает слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Промес находится под арестом в ОАЭ.

Зиньковский провел 20 матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. На счету 27-летнего полузащитника два забитых мяча. После 21 поединка «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.